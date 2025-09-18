Docente chiede 90mila euro alla scuola per mobbing ma perde la causa in Tribunale I giudici | Nessun nesso dimostrato tra condotte amministrative e danno psichico

Una docente di scuola primaria ha visto respingere dal Tribunale di Lodi la propria richiesta di risarcimento per presunto mobbing e straining nei confronti del Ministero dell'Istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: docente - chiede

Docente guadagna 100mila con lavori extra, ma non chiede il permesso al preside: sospeso dalla scuola

Se un docente precario non chiede le ferie, ha comunque diritto ai soldi dell’indennità sostitutiva? Sì anche nel periodo estivo, ecco cosa hanno detto i giudici

Docente dà pacca sul sedere all’alunna con l’agenda. La scuola chiede la destituzione dal servizio, ma i giudici dicono no: “Gesto scomposto, ma non di natura sessuale”. Sospeso sei mesi senza stipendio

SONDAGGIO: Emilia Romagna - Docente dà pacca sul sedere all’alunna con l’agenda. La scuola chiede il licenziamento, ma i giudici dicono no: “Gesto scomposto, ma non di natura sessuale”. Sospeso sei mesi senza stipendio. TU CHE COSA NE PENSI - facebook.com Vai su Facebook

Se un docente precario non chiede le ferie, ha comunque diritto ai soldi dell’indennità sostitutiva? Sì anche nel periodo estivo, ecco cosa hanno detto i giudici - X Vai su X

Professore in congedo parentale ma lavora come imprenditore in Medio Oriente; Pensione personale scuola a 60 anni, quasi 90 mila consensi per la petizione Anief; Francesca Gino, la prof licenziata da Harvard che ha fatto causa per 25 milioni.

Stipendi docenti, il rapporto Ocse conforma Italia fanalino di coda: Anief chiede risorse fresche e aggiuntive subito in legge di bilancio anche per benefit, indennità e buoni ... - “L’Ocse ha confermato che l’Italia non riesce a competere con i principali partner europei e internazionali nella valorizzazione economica della professione dell’insegnante: quello che dice il rapport ... orizzontescuola.it scrive

Decreto Scuola, 240 milioni dal Governo: 10 euro al mese a docenti e Ata, una tantum ricavata da altri capitoli di spesa. Proteste Gilda - Il governo Meloni ha stanziato circa 240 milioni di euro per gli aumenti nella scuola, ma la Gilda degli Insegnanti critica la misura perché si tratta di risorse non aggiuntive, distribuite su oltre 1 ... Come scrive tecnicadellascuola.it