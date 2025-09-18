DJI Mini 5 Pro sensore da 1 e lidar sotto i 250 grammi di peso Il drone che evita gli ostacoli anche di notte

DJI ha annunciato ieri il nuovo Mini 5 Pro: restando sempre nei limiti dei 250 grammi migliora la qualità di ripresa e la sicurezza aggiungendo lidar e sensori che rilevano gli ostacoli anche di notte.

Mini 5 Pro, sensore da 1” e lidar sotto i 250 grammi di peso. Evita gli ostacoli anche di notte

