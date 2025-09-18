Divergenze artistiche tra Gabbani e Iezzi Jake La Furia è un toro scatenato di ironia
A X Factor 2025, un incontenibile Jake La Furia ha rubato la scena ai colleghi. Le sue battute a raffica e il senso dell’ironia hanno reso scoppiettante la seconda serata delle audizioni, costellata da molti talenti in erba. Il nuovo giudice Francesco Gabbani ha dimostrato di essere musicalmente competente e un’ottima spalla anche nelle discussioni con Paola Iezzi. L’appuntamento con il talent show è ogni giovedì in prima serata su Sky Uno, in replica il martedì seguente alle 21.30 su TV8 e disponibile in streaming su NOW. “X Factor 2025”, giudici già scatenati: battute e scintille alle selezioni X Leggi anche › Le pagelle della prima audition di X Factor 2025 mentre la giuria è già promossa a pieni voti La seconda serata del talent show di Sky ha riconfermato l’ottimo feelin g tra i componenti della giuria, che hanno guidato le esibizioni dei concorrenti con intelligenza e piacevole leggerezza. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Le pagelle della seconda puntata di X Factor 2025: talenti notevoli e giudici severi ma giusti.
Pagelle conferenza X Factor 2025, voti ai giudici/ Paola Iezzi noiosa? Lauro cita Disney e Gabbani “ingenuo” - Pagelle conferenza X Factor 2025: Lauro punge l'ex giudice Manuel Agnelli, Paola ripete il liceo, Jake diretto, Gabbani contadino chic. ilsussidiario.net scrive
Le pagelle di X Factor, cosa è successo durante la puntata: Gabbani (8), Paola Iezzi (7), Achille Lauro (7) - La prima puntata dell'edizione del 2025 è andata in onda e potrà ora essere recuperata in streaming su Now o su Sky Go. Riporta ilmattino.it