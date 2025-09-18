Divergenze artistiche tra Gabbani e Iezzi Jake La Furia è un toro scatenato di ironia

A X Factor 2025, un incontenibile Jake La Furia ha rubato la scena ai colleghi. Le sue battute a raffica e il senso dell’ironia hanno reso scoppiettante la seconda serata delle audizioni, costellata da molti talenti in erba. Il nuovo giudice Francesco Gabbani ha dimostrato di essere musicalmente competente e un’ottima spalla anche nelle discussioni con Paola Iezzi. L’appuntamento con il talent show è ogni giovedì in prima serata su Sky Uno, in replica il martedì seguente alle 21.30 su TV8 e disponibile in streaming su NOW. “X Factor 2025”, giudici già scatenati: battute e scintille alle selezioni X Leggi anche › Le pagelle della prima audition di X Factor 2025 mentre la giuria è già promossa a pieni voti La seconda serata del talent show di Sky ha riconfermato l’ottimo feelin g tra i componenti della giuria, che hanno guidato le esibizioni dei concorrenti con intelligenza e piacevole leggerezza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

