Dissuasori elettrici per volatili soddisfazione da Confesercenti

Pisatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Un ringraziamento all’amministrazione comunale ed in particolare all’assessore Giulia Gambini per aver messo a terra il progetto dei dissuasori elettrici per i piccioni soprattutto in Borgo, raccogliendo le nostre richieste di qualche mese fa proprio in chiave decoro”. E’ Confesercenti Pisa, con. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dissuasori - elettrici

Volatili: installati in centro nuovi dissuasori elettrici

Dissuasori elettrici per volatili, soddisfazione da Confesercenti.

dissuasori elettrici volatili soddisfazioneDissuasori anti-piccioni: "Per un centro più pulito" - Sono dislocati in Logge di Banchi, Borgo Stretto e Borgo Largo. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Dissuasori Elettrici Volatili Soddisfazione