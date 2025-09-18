Discoteche in spiaggia per noi è sempre ’no’
Torna il dibattito in città dopo la notizia che un locale sulla spiaggia di Milano Marittima (il Mambo, ndr) lascerebbe l’attuale stabilimento nel quale ha svolto la propria attività negli ultimi anni per spostarsi in una zona, pare, ancora più centrale. Una eventualità che però fa ripetere a Nazario Fantini: "Ribadiamo il no alle discoteche in spiaggia". Confcommercio Ascom Cervia, per voce del suo presidente, "intende esprimere con fermezza la propria posizione in merito alla notizia del possibile trasferimento di un noto locale della spiaggia in una zona più centrale di Milano Marittima. Forse un altro stabilimento balneare oppure in un edificio in centro", spiega l’associazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
