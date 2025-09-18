Discoteca P1 di Abano Terme | ancora un fine settimana di chiusura ma dal 19 settembre si torna a ballare
Dopo due settimane di stop forzato, dovuto ai danni subiti a causa del recente maltempo, la discoteca P1 di via Giusti ad Abano Terme è pronta a riaprire le porte e a riportare in pista il suo pubblico. Un ritorno molto atteso, che segna la ripartenza ufficiale della programmazione di uno dei.
Weekend con party e tanti ospiti alla discoteca P1 di Abano
Alla discoteca P1 di Abano protagonisti gli anni 80-90-2000, ma non solo
Alla discoteca P1 di Abano protagonisti Romeo Leopardo, Dj Richard e I Sabia
