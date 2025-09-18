Discarica abusiva sequestrata dai carabinieri | 1.000 metri quadri di rifiuti nella Terra dei Fuochi
Nuovo intervento dei carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone nell’ambito dell’emergenza ambientale che da anni affligge la cosiddetta “Terra dei Fuochi”. Nella mattinata di oggi (18 settembre), i militari, durante un’operazione di controllo delle aree considerate a rischio, hanno. 🔗 Leggi su Casertanews.it
