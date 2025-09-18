Disastro radicale di sinistra pericoloso e malato Trump è stufo di Antifa
Ci pensava da tempo il presidente Donald Trump. Ora sembra essere ad un passo dal realizzare il suo proposito. Con un post pubblicato sul social Truth, l'inquilino della Casa Bianca ha espresso la volontà di "designare Antifa", termine abbreviato per “antifascista” e usato per descrivere gruppi diffusi di sinistra antagonista, come "una delle principali organizzazioni terroristiche". "Raccomanderò inoltre vivamente che coloro che finanziano ANTIFA siano sottoposti a indagini approfondite in conformità con i più elevati standard e pratiche legali", ha scritto Trump che ha definito il movimento "un disastro radicale di sinistra, pericoloso e malato". 🔗 Leggi su Iltempo.it
