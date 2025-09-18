Disagio giovanile | Una sfida che dobbiamo affrontare insieme per non lasciare indietro nessun giovane
Questa mattina il Direttore Generale dell'ASL Frosinone, Arturo Cavaliere, è intervenuto insieme ad altri DG in audizione nella VII Commissione Sanità e Politiche Sociali della Regione Lazio, dedicata al tema del disagio giovanile. Presente, oltre alla Presidente della Commissione Alessia Savo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: disagio - giovanile
Il questore Dosi: "Disagio giovanile e spaccio: i controlli hanno dato risultati"
Giustizia minorile e psicologia a confronto: esperti da tutta Italia per parlare di disagio giovanile
Terni, presentato alle scuole il progetto “Campioni di Vita” contro bullismo e disagio giovanile
Il Dr. Angelo Bertani, Direttore del Centro Giovani Ponti dell’ASST Santi Paolo e Carlo, interviene sul Corriere della Sera per sensibilizzare sul disagio giovanile. Fondamentale offrire ascolto, accoglienza - facebook.com Vai su Facebook
Disagio giovanile: in diretta l'opinione degli studenti "Ecco come gestiamo l'asia" #Mattino5 - X Vai su X
Disagio giovanile: Una sfida che dobbiamo affrontare insieme per non lasciare indietro nessun giovane; Disagio giovanile, Dg in audizione in Commissione Sanità. Cavaliere: “Aumentare i servizi significa anche aumentare le risorse umane”; Arce - Scaricano rifiuti nel bosco, presi nella notte grazie alla segnalazione del Comune e l'intervento tempestivo dei Carabinieri.
Il disagio giovanile e la sfida futura della Salute Mentale - sempre più appare evidente la necessità di tutelare i giovani dalle varie forme di malessere psichico (poste sotto la dizione onnicomprensiva di disagio) che mettono a repentaglio il proprio futuro ... Si legge su quotidianosanita.it
Il disagio giovanile ai tempi della I.A - Ascolta l'audio registrato venerdì 4 luglio 2025 presso Roma. Lo riporta radioradicale.it