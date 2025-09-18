Disagi lungo le strade In coda da via Bertini alla zona stazione Il nodo del Foro Boario
Due cantieri vicini che impongono modifiche alla viabilità in zone dall’altissima affluenza di veicoli: i lavori in corso in via Bertini, dove il Comune sta potenziando la rete fognaria, e quelli di via Colombo e Vespucci, gestiti da Hera per estendere la rete di teleriscaldamento, comportano disagi per i forlivesi, i quali per diversi mesi (6 nel caso di via Bertini, mentre via Colombo dovrebbe essere riaperta il 15 ottobre, per lasciare spazio a un senso unico alternato in via Vespucci fino al 15 dicembre) si troveranno a dover aggirare i mezzi all’opera percorrendo strade inconsuete, con effetti a catena su una vasta zona, talvolta anche in vie inadatte a gestire una densità veicolare sostenuta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Incidente in A1, riaperta l'autostrada verso Bologna. Traffico in tilt nel Piacentino; Chilometri di coda al Lisert, in Costiera e a Fernetti: la tempesta perfetta nel sabato da bollino nero; Camion in panne, già lunghe code lungo la Statale 36.
