Due cantieri vicini che impongono modifiche alla viabilità in zone dall’altissima affluenza di veicoli: i lavori in corso in via Bertini, dove il Comune sta potenziando la rete fognaria, e quelli di via Colombo e Vespucci, gestiti da Hera per estendere la rete di teleriscaldamento, comportano disagi per i forlivesi, i quali per diversi mesi (6 nel caso di via Bertini, mentre via Colombo dovrebbe essere riaperta il 15 ottobre, per lasciare spazio a un senso unico alternato in via Vespucci fino al 15 dicembre) si troveranno a dover aggirare i mezzi all’opera percorrendo strade inconsuete, con effetti a catena su una vasta zona, talvolta anche in vie inadatte a gestire una densità veicolare sostenuta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Disagi lungo le strade. In coda da via Bertini alla zona stazione. Il nodo del Foro Boario