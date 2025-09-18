Disabilità e lavoro la Corte Ue estende i diritti anche ai caregiver

Supportare le persone con disabilità e proteggerne i diritti sono obiettivi primari del legislatore. Per questo, oltre alla nota legge 104, esistono numerose altre regole di tutela e, nella vasta giurisprudenza italiana ed europea, troviamo sentenze che vanno nella stessa direzione. Ne è un ulteriore esempio la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Ue dello scorso 11 settembre – causa C-3824 – che ha ribadito un principio cardine: no alla discriminazione indiretta per lavoratori che assistono figli con disabilità. Vediamo insieme, in sintesi, la vicenda e la decisione, perché rappresenta un monito per la generalità dei datori di lavoro, anche in Italia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

