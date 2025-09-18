Diritto allo studio | la Comunità Montana di Sondrio sostiene i Comuni del comprensorio

Sondriotoday.it | 18 set 2025

La Giunta Esecutiva della Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha adottato, nella seduta del 17 settembre, una deliberazione con la quale assegna ad ogni Comune del proprio comprensorio un contributo finalizzato a coprire parte delle spese che il Comune ha sostenuto nel corso dell’anno. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it



In questa notizia si parla di: diritto - studio

