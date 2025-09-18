Diplomi facili e veloci | 58enne firmava falsi documenti sulla frequenza degli studenti
Avrebbe firmato false documentazioni sulla frequenza degli studenti necessarie per accedere agli esami. Protagonista un uomo di 58 anni, residente a Civitavecchia, coordinatore scolastico di un istituto paritario della provincia di Napoli. Un elemento, questo, che si è andato a incasellare. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: diplomi - facili
Lotta ai diplomi facili: pioggia di revoche della parità nel Sannio
Sicilia, giro di vite sui diplomifici: l’assessore Turano dice stop ai diplomi facili
Diplomi facili e veloci: 58enne firmava falsi documenti sulla frequenza degli studenti.