Diplomi facili con l’iscrizione al centro studi | maxioperazione per smantellare la rete

FIRENZE – La Guardia di Finanza di Bologna ha smantellato una presunta rete di ‘diplomifici’ che, secondo gli inquirenti, avrebbe garantito il conseguimento della maturità a pagamento: il centro studi coinvolto nell’operazione è stato sequestrato nella mattinata di oggi (18 settembre), insieme a conti correnti e a risorse per circa 90mila euro; l’indagine riguarda una decina di persone e coinvolge, oltre alla sede emiliana, scuole paritarie collocate tra Marche e Campania e una unità locale con sede a Firenze, circostanza che porta immediato interesse e preoccupazione anche in Toscana. Secondo la ricostruzione degli investigatori, acquisita dalla procura e formalizzata nei decreti di sequestro, il meccanismo era consolidato: a studenti e famiglie venivano richieste somme estremamente superiori alle tasse d’esame previste dalla normativa (si parla di fino a 6mila euro), in cambio dell ’impegno a far superare gli esami o a ottenere idoneità attraverso scuole paritarie “compiacenti”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it