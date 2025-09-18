Diplomi attestati e pagelle false | sequestrato un centro studi a Bologna

Una rete di “diplomifici” con un centro a Bologna e scuole tra Marche e Campania. La Guardia di Finanza del capoluogo emiliano ha sequestrato il centro studi “Forma Mentis”, specializzato nel recupero degli anni scolastici e nella preparazione degli studenti per l’esame di maturità. Il centro, secondo l’ipotesi della procura, avrebbe assicurato ai propri iscritti il superamento della maturità pagando 6mila euro, appoggiandosi ad alcune scuole paritarie compiacenti. La presunta organizzazione criminale sotto indagine è formata da 10 persone. Secondo gli investigatori, che si sono concentrati sull’anno scolastico 2023-24, il gruppo si avvaleva di “broker” che promuovevano gli istituti paritari verso cui indirizzare gli studenti bolognesi, per ottenere il diploma di maturità in maniera facile e veloce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

