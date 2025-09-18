Diplomi attestati e pagelle false | sequestrato un centro studi a Bologna
Una rete di “diplomifici” con un centro a Bologna e scuole tra Marche e Campania. La Guardia di Finanza del capoluogo emiliano ha sequestrato il centro studi “Forma Mentis”, specializzato nel recupero degli anni scolastici e nella preparazione degli studenti per l’esame di maturità. Il centro, secondo l’ipotesi della procura, avrebbe assicurato ai propri iscritti il superamento della maturità pagando 6mila euro, appoggiandosi ad alcune scuole paritarie compiacenti. La presunta organizzazione criminale sotto indagine è formata da 10 persone. Secondo gli investigatori, che si sono concentrati sull’anno scolastico 2023-24, il gruppo si avvaleva di “broker” che promuovevano gli istituti paritari verso cui indirizzare gli studenti bolognesi, per ottenere il diploma di maturità in maniera facile e veloce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: diplomi - attestati
Diplomi e attestati falsi venduti in tutta Italia (Pescara compresa), decisa una condanna a 7 anni e 7 mesi
Si terrà martedì 23 settembre dalle ore 11.30 alle 12.30 l’annuale cerimonia di consegna degli attestati di Qualifica e Diploma per gli studenti del CFP di Stradella, che hanno affrontato con successo gli esami di giugno. L’evento si svolgerà nell’aula Magna del - facebook.com Vai su Facebook
Vendevano diplomi per 6mila euro: sequestrata anche una nota scuola paritaria.
Scuola, 6 mila euro per la maturità (falsa): la Dgf scopre associazione a delinquere che gestisce “diplomifici” - Scuola, 6 mila euro per la maturità (falsa): la Dgf scopre associazione a delinquere che gestisce “diplomifici” ... Secondo italiaoggi.it
Vendevano diplomi per 6mila euro: sequestrata anche una nota scuola paritaria - Nel corso delle attività esecutive, le fiamme gialle bolognesi si sono avvalse della collaborazione dei colleghi di Firenze, Macerata, Civitavecchia (Rm), Fermo e Nola (Na). Segnala napolitoday.it