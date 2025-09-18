Dipendente Caf e commercialista arrestati a Piacenza guadagni illeciti da 1 milione di euro con gli immigrati

Notizie.virgilio.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due professionisti di Piacenza arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: profitti illeciti per oltre un milione di euro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

dipendente caf e commercialista arrestati a piacenza guadagni illeciti da 1 milione di euro con gli immigrati

© Notizie.virgilio.it - Dipendente Caf e commercialista arrestati a Piacenza, guadagni illeciti da 1 milione di euro con gli immigrati

In questa notizia si parla di: dipendente - commercialista

Caporalato e immigrazione clandestina, 12 arresti tra Marche ed Emilia Romagna; Traffico illecito di migranti a Rimini: smantellata rete di sfruttamento e corruzione; La truffa dei fittizi rapporti lavorativi: i capi, il commercialista, il Caf, il dipendente infedele e gli imprenditori compiacenti.

dipendente caf commercialista arrestatiDipendente Caf e commercialista arrestati a Piacenza, guadagni illeciti da 1 milione di euro con gli immigrati - Due professionisti di Piacenza arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: profitti illeciti per oltre un milione di euro. Riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Dipendente Caf Commercialista Arrestati