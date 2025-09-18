diodato in concerto alla barcolana sabato 4 ottobre a trieste

Considerato cantautore tra i più intensi ed eleganti della nuova scena, Diodato è tra le voci più amate dell’attuale panorama musicale e tra gli artisti più premiati della storia della musica italiana. In un mix tra rock, musica popolare e influenze derivanti dalla grande tradizione del cantautorato italiano, ma anche da quella della musica per film, ha negli anni consolidato una propria intenzione e cifra stilistica, riconosciute tra le più autentiche, profonde e raffinate. Dopo il successo del tour invernale nei principali teatri italiani e a poche settimane dalla conclusione del tour estivo nei principali festival italiani, che si è concluso lo scorso 11 settembre alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, Diodato terrà un concerto speciale in programma sabato 4 ottobre (inizio ore 21:00) a Trieste in Piazza Ponterosso, che sarà uno degli eventi di punta della 57esima edizione della Barcolana, la regata velica più grande del mondo. 🔗 Leggi su Udine20.it

