Diodato in concerto alla Barcolana sabato 4 ottobre a Trieste

Udine20.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Considerato cantautore tra i più intensi ed eleganti della nuova scena,  Diodato  è tra le voci più amate dell’attuale panorama musicale e tra gli artisti più premiati della storia della musica italiana.  In un mix tra rock, musica popolare e influenze derivanti dalla grande tradizione del cantautorato italiano, ma anche da quella della musica per film, ha negli anni consolidato una propria intenzione e cifra stilistica, riconosciute tra le più autentiche, profonde e raffinate. Dopo il successo del tour invernale nei principali teatri italiani e a poche settimane dalla conclusione del tour estivo nei principali festival italiani, che si è concluso lo scorso 11 settembre alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma,  Diodato terrà un concerto speciale in programma sabato 4 ottobre  (inizio ore 21:00)  a Trieste in Piazza Ponterosso, che sarà uno degli eventi di punta della 57esima edizione della  Barcolana, la regata velica più grande del mondo. 🔗 Leggi su Udine20.it

diodato in concerto alla barcolana sabato 4 ottobre a trieste

© Udine20.it - Diodato in concerto alla Barcolana sabato 4 ottobre a Trieste

In questa notizia si parla di: diodato - concerto

Diodato in concerto al Musart Festival

Brescia: Diodato in concerto

Brescia: Diodato in concerto

Diodato accende Trieste, live gratuito in piazza Ponterosso per la Barcolana 57; Diodato in concerto per la Barcolana sabato 4 ottobre in Piazza Ponterosso; Diodato in concerto a Trieste per la Barcolana.

diodato concerto barcolana sabatoDiodato in concerto alla Barcolana sabato 4 ottobre a Trieste - Considerato cantautore tra i più intensi ed eleganti della nuova scena, Diodato è tra le voci più amate dell’attuale panorama musicale e tra gli artisti più premiati della storia della musica italiana ... Si legge su udine20.it

diodato concerto barcolana sabatoDiodato in concerto a Trieste per la Barcolana - Diodato arriva a Trieste con un concerto speciale in occasione della 57/a edizione della Barcolana, la regata velica più grande del mondo. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Diodato Concerto Barcolana Sabato