Dimarco ad Inter TV | Vittoria importante ora testa al Sassuolo è un avversario ostico

Dimarco ritrova fiducia in Champions League e prepara la sfida di Serie A contro il Sassuolo dopo una partenza ingolfata da parte di tutta la squadra. La prima in Champions League dell’ Inter di Cristian Chivu si chiude con un successo netto: 2-0 alla Johan Cruijff Arena, firmato da Marcus Thuram, che trascina i nerazzurri e restituisce fiducia a una squadra reduce da due sconfitte consecutive in campionato. Al termine della sfida, Federico Dimarco ha commentato ai microfoni di InterTv la prestazione dei nerazzurri, sottolineando quanto fosse fondamentale interrompere il momento negativo e ripartire con fiducia. 🔗 Leggi su Internews24.com

