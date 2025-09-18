Dimarco a Sky | Pio Esposito? Non è da tutti esordire così in Champions ha tutto il futuro davanti

L’esterno dell’Inter, Federico Dimarco, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta al 1° turno di Champions League contro l’Ajax. Al termine della vittoria per 2-0 contro l’ Ajax nella prima giornata della League Phase di Champions League, Federico Dimarco, esterno della Inter, ha commentato positivamente la prestazione della squadra, concentrandosi in particolare sull’ottima partita disputata dal giovane Francesco Pio Esposito. L’attaccante classe 2005, al suo esordio nella massima competizione europea, ha mostrato una personalità sorprendente, guadagnandosi i complimenti non solo dei compagni ma anche del tecnico Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dimarco a Sky: «Pio Esposito? Non è da tutti esordire così in Champions, ha tutto il futuro davanti»

