Dilaga la violenza tra i giovanissimi
Ancora un caso di violenza tra giovanissimi: un bambino di otto anni è stato vittima di un’aggressione brutale mentre festeggiava il compleanno al Parco delle Magnolie, nel quartiere Fidene della periferia romana. Dai racconti dei presenti tre coetanei lo avrebbero preso di mira: prima con insulti, poi sarebbero passati alle minacce e subito dopo lo . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: dilaga - violenza
La violenza dilaga a Torino: secondo l'AI è messa peggio della Milano di Sala
"In #Cisgiordania dilaga la violenza, basta affari con le colonie illegali" Da leggere sull'@unitaonline, l'intervista di Umberto De Giovannangeli al portavoce sulle crisi umanitarie di #Oxfam, @PaoloPezzati, sulla nostra campagna "Stop al commercio con gli ins - X Vai su X
Dilaga il fenomeno della violenza fra giovani e giovanissimi - facebook.com Vai su Facebook
Mancini, il procuratore del tribunale per i minorenni: «A 14 anni consapevoli, vivono senza freni inibitori; Mozambico: “la situazione si fa più difficile, dilaga la violenza”; Maxi rissa tra giovanissimi: in sette contro uno|VIDEO.
L'assassinio di Kirk e l'America sul baratro della violenza - La giovane star del movimento Maga è stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco nel corso di un evento alla Utah Valley University. Riporta ilfoglio.it
Bullismo, 14enne suicida nel Lazio. La telefonata di Valditara: “Grande dolore, procederemo con ispezioni” - La telefonata di Valditara: “Grande dolore, procederemo con ispezioni” proviene da Metropolitan Magazine. Lo riporta msn.com