Difendere l’acqua pubblica | l’incontro a Foglianise

Tempo di lettura: 2 minuti Di Annalisa Papa L’acqua è un bene primario, una risorsa sempre più preziosa la cui gestione, secondo la Costituzione e l’esito del referendum del 2011, deve rimanere pubblica. A distanza di oltre dieci anni da quella consultazione popolare che vide la partecipazione di 26 milioni di italiani, il tema della gestione dell’acqua torna al centro del dibattito anche a Foglianise. Il movimento civico “Liberamente Foglianise” ha organizzato con la RETE “FERMIAMO SANNIO ACQUE SRL” un incontro pubblico. L’appuntamento è fissato per venerdì 19 settembre alle ore 18.30 presso l’oratorio “Padre Isaia” di Foglianise (BN). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

