Dieta chetogenica quali sono i rischi e perché non è per tutti

La dieta chetogenica è tra le più discusse e seguite degli ultimi anni: promette dimagrimenti rapidi, “disintossicazioni” miracolose e una via facile per rimettere in ordine il metabolismo. Una formula semplice, immediata, che cattura l’attenzione e conquista soprattutto chi cerca scorciatoie. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: dieta - chetogenica

Dieta chetogenica: la scienza del dimagrimento armonico

Dieta chetogenica: uomini e donne potrebbero reagire diversamente

Oggi parleremo di uno degli argomenti più richiesti: DIETA CHETOGENICA La nostra Dott.sa Esposita ci spiegherà di cosa si tratta e i suoi benefici . . #Rosacennamo #workout #fitness #healthyfood #personaltrainer #healthy #fit #training #testimonianze #fee - facebook.com Vai su Facebook

La dieta chetogenica non è sana. I cardiologi avvertono: Potrebbe portare a rischi cardiovascolari; Dieta restrittiva e tumori: i rischi e i benefici; Dieta chetogenica, nella forma estrema porta a ipercolesterolemia. I rischi delle mode alimentari.

Dieta chetogenica: uomini e donne potrebbero reagire diversamente - Secondo uno studio dell'Università del Texas la dieta chetogenica farebbe invecchiare soprattutto le cellule dei maschi. Secondo gazzetta.it

Dieta senza carboidrati: mito del benessere o rischio calcolato? - Scopri pro e contro della dieta senza carboidrati: benefici, rischi e consigli pratici basati su studi affidabili per evitare errori comuni. Si legge su veb.it