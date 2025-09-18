Dieci anni al comando dei carabinieri di Otricoli per Tito Saveri è arrivato il momento della pensione
Il luogotenente Tito Saveri, comandante della stazione carabinieri di Otricoli, va in pensione. Originario di Vallo di Nera, Saveri si è arruolato nell’Arma nel 1988 come allievo sottufficiale: al termine del corso biennale, svolto tra le scuole sottufficiali carabinieri di Velletri e Firenze. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Carabinieri, il comandante Andrea Consorte va in pensione: con l'Arma un matrimonio lungo 35 anni; Carabinieri, consegnate due Medaglie Mauriziane per 50 anni di carriera; Villanovafranca, dopo 10 anni torna la caserma dei carabinieri.
Festa per i 30 anni del comando compagnia carabinieri di Biella - Festa per i 30 anni del comando compagnia carabinieri di Biella ... Scrive laprovinciadibiella.it
Carabinieri, il Generale Scafuri lascia il Comando Legione Basilicata. In due anni perseguiti 17.660 reati, tutti i risultati - Il Generale di Brigata Giancarlo Scafuri si appresta a lasciare l’incarico di Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata” che ha ricoperto dal 12 settembre 2023. Segnala ondanews.it