Dieci anni al comando dei carabinieri di Otricoli per Tito Saveri è arrivato il momento della pensione

Ternitoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il luogotenente Tito Saveri, comandante della stazione carabinieri di Otricoli, va in pensione. Originario di Vallo di Nera, Saveri si è arruolato nell’Arma nel 1988 come allievo sottufficiale: al termine del corso biennale, svolto tra le scuole sottufficiali carabinieri di Velletri e Firenze. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

