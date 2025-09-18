Diavel V4 RS e Multistrada V4 RS | Ducati con un cuore da MotoGP

Due anime diverse, un unico filo rosso: il Desmosedici Stradale. Ducati presenta la Diavel V4 RS, la muscle roadster più estrema di sempre, e la Multistrada V4 RS, la granturismo che diventa superbike. Due moto numerate che riscrivono i confini tra prestazioni e versatilità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Diavel V4 RS e Multistrada V4 RS: Ducati con un cuore da MotoGP

Due anime, un'unica essenza RS. Dal GP di San Marino entrano in scena le nuove Ducati Diavel V4 RS e Multistrada V4 RS: potenza, leggerezza e stile senza compromessi. Guidate in pista da Pecco Bagnaia e Marc Marquez, incarnano l'essenza sportiva

