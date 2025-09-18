Diagnostica molecolare grazie alla padovana Ab Analitica test del Dna pronto in sole due ore

Migliorare l’efficienza della diagnostica molecolare attraverso un sistema analitico completamente automatizzato. È questo l’obiettivo raggiunto da Ab Analitica, azienda con sede a Padova leader nella produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro in biologia molecolare, che ha sviluppato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: diagnostica - molecolare

