Diagnostica molecolare grazie alla padovana Ab Analitica test del Dna pronto in sole due ore
Migliorare l’efficienza della diagnostica molecolare attraverso un sistema analitico completamente automatizzato. È questo l’obiettivo raggiunto da Ab Analitica, azienda con sede a Padova leader nella produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro in biologia molecolare, che ha sviluppato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: diagnostica - molecolare
Promega Italia. . Nel 2005 ci siamo posti una domanda semplice ma ambiziosa: come rendere l’estrazione di acidi nucleici più semplice, veloce e affidabile? Da allora, Maxwell ha segnato una svolta nella #diagnostica molecolare. Con soluzioni affidabili - facebook.com Vai su Facebook
Diagnostica molecolare, grazie alla padovana Ab Analitica test del Dna pronto in sole due ore; Leucemia pediatrica: Ail Treviso finanzia i progetti di ricerche dell'Università di Padova; Il Direttore Generale AULSS 6 Euganea Paolo Fortuna in visita alla Città della Speranza di Padova.