Di Lorenzo | City forte una sfida per capire il nostro livello
Le parole del capitano partenopeo a poche ore dal match contro il City di Guardiola. Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: lorenzo - city
Di Lorenzo in conferenza prima di Manchester City-Napoli (LIVE)
Manchester City-Napoli, la conferenza stampa di Di Lorenzo: «Grande entusiasmo, daremo il massimo»
Manchester City-Napoli, Conte e Di Lorenzo: "Gara difficile ma vogliamo metterci alla prova"
Manchester City-Napoli, Di Lorenzo: "Abbiamo fatto tanto per tornare in Champions" #SkySport #SkyUCL - X Vai su X
Domani sera il Napoli sfida il Manchester City in Champions League. Il capitano Di Lorenzo esprime fiducia e consapevolezza della sfida. #antonioconte #champions #dilorenzo #calcionapoli #social #storie #ultimenotizie - facebook.com Vai su Facebook
Manchester City Napoli, Di Lorenzo: 'Abbiamo fatto tanto per tornare in Champions'. Video; Giovanni Di Lorenzo:La Champions ci è mancata. City forte, lavoreremo di squadra come sempre.; Antonio Conte presenta la sfida col City: giocheremo con coraggio e testeremo la nostra crescita.
Di Lorenzo: “City forte, una sfida per capire il nostro livello” - Le parole del capitano partenopeo a poche ore dal match contro il City di Guardiola. Da forzazzurri.net
Manchester City-Napoli, Di Lorenzo: "Abbiamo fatto tanto per tornare in Champions" - Il capitano del Napoli a Sky Sport in vista della sfida contro il Manchester City: "La Champions ci era mancata. sport.sky.it scrive