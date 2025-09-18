Di Lorenzo A che livello è il Napoli?

"> Diciotto anni e la maglia della Primavera della Reggina nel 2011, la Serie B con l’Empoli nel 2017, oggi la fascia da capitano del Napoli all’Etihad Stadium. La parabola di Giovanni Di Lorenzo è il simbolo della crescita di un leader che, come sottolinea Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, rappresenta la continuità dei successi azzurri e la voce della squadra pronta all’esordio nella nuova fase a campionato della Champions League. Alla vigilia della sfida contro il Manchester City, Di Lorenzo ha preso la parola in conferenza stampa, anticipando Antonio Conte: «C’è grande entusiasmo e voglia di confrontarsi con le big europee. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Di Lorenzo «A che livello è il Napoli?»

