Di Gregorio Juventus cosa succede ora? C’è già chi invoca Perin ma dalla Continassa… Cosa filtra sul portiere bianconero

Di Gregorio Juventus, cosa succede ora? C’è già chi invoca Perin dopo i sette gol presi tra Inter e Borussia Dortmund ma dalla Continassa. Ultime. Dopo i  sette gol subiti tra Inter e Borussia Dortmund, il dibattito sui portieri della  Juve  si è riacceso. Molti tifosi e osservatori hanno invocato un possibile ritorno di Perin tra i pali, ritenendo che il momento difficile di Di Gregorio potesse suggerire un cambio. Tuttavia,  Igor Tudor  ha chiarito che le gerarchie interne della squadra rimangono invariate: il portiere titolare resta Di Gregorio, e sarà lui a difendere la porta bianconera nelle prossime partite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

