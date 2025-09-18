Devo dirvi una cosa Claudia Ruggeri torna ad Avanti un altro entra in studio e fa l’annuncio che spiazza il pubblico

Il ritorno di Claudia Ruggeri sul piccolo schermo era stato salutato come una festa da parte del pubblico affezionato di “Avanti un Altro”. Dopo una lunga assenza legata alla nascita della sua bambina, la showgirl romana aveva calcato di nuovo lo studio del game show di Paolo Bonolis lo scorso 15 settembre. L’ingresso in scena, accolto dagli applausi e dalle battute del conduttore, sembrava l’inizio di una nuova fase, segnata da un affetto rinnovato. «È tornata Miss Claudia, la nostra fattrice. Dopo aver partorito la splendida Valentina, è tornata più radiosa che mai», aveva commentato Bonolis tra sorrisi e applausi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

