Devastante incidente stradale nella notte | due giovani ricoverati in gravi condizioni Lo schianto lungo la A1 all’altezza di San Vittore

La notte scorsa un violento incidente stradale ha sconvolto il tratto autostradale dell' A1, tra San Vittore e Caianello, nel sud della provincia di Frosinone. Due le auto coinvolte: una ha tamponato l'altra a forte velocità, provocando il ribaltamento di un veicolo con gravi conseguenze per i passeggeri. Due ragazzi feriti gravemente. Nell'auto finita fuori controllo si trovavano un ragazzo e una ragazza di 26 anni, entrambi originari della provincia di Salerno. Il mezzo, dopo il violento urto, si è ribaltato più volte sulla carreggiata. I due giovani sono stati trasportati d'urgenza in codice rosso all'ospedale Santa Scolastica di Cassino.

