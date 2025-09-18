Detenuto massacrato a Rebibbia ridotto in fin di vita con lesioni cerebrali gravi La famiglia | Vogliamo i responsabili

Un uomo di 45 anni è finito in coma dopo il pestaggio in carcere. Continuano le indagini per cercare di risalire ai responsabili: da chiarire anche se siano stati aiutati. Le parole dell'avvocato che assiste la famiglia, Antony Lavigna, a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Un detenuto massacrato di botte e due agenti al pronto soccorso: feroce rissa al carcere "Casetti"

Carceri, detenuto denuncia aggressione e tentata violenza - X Vai su X

Antonio Piromalli, 53 anni, boss della ‘ndrangheta e capo della cosca di Gioia Tauro, ha cercato di ottenere un privilegio insolito nel carcere di Parma, dove è detenuto in regime di 41 bis: cucinare i suoi piatti dopo le 22. La richiesta, motivata con un laconico “ Vai su Facebook

