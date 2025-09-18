Design di blade nel mcu | confronto tra mahershala ali e wesley snipes

il design di blade interpretato da mahershala ali nel marvel cinematic universe. Nel panorama delle trasposizioni cinematografiche del personaggio di Blade, l’interpretazione di Mahershala Ali si distingue per un approccio estetico più moderno e minaccioso rispetto alla versione storica di Wesley Snipes. La figura del cacciatore di vampiri, che ha avuto una prima rappresentazione iconica negli anni ’90, sta attraversando un processo di rinnovamento all’interno dell’universo Marvel. La presenza futura di Ali nel franchise promette un’evoluzione significativa del personaggio, anche se il suo debutto ufficiale avverrà in modo indiretto attraverso una serie animata prevista per il 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Nuovo look per Blade in versione Moon Knight svelato in What If…? stagione 3.

