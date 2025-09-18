Dermatite da pannolino cos'è quando compare e come curarla | la spiegazione della pediatra

La dermatite da pannolino è un disturbo frequente nei lattanti, causato soprattutto dal contatto con urine e feci, dallo sfregamento e dall’umidità. Si manifesta con arrossamento, vescicole e fastidio. La pediatra Elena Bozzola ha spiegato a Fanpage.it come riconoscerla, quali sono i rimedi più efficaci e gli accorgimenti utili per prevenirla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

