Quattro contro quattro. È questo il curioso bilancio dei giocatori di Roma e Lazio che possono vantare almeno una rete in una stracittadina. Come scrive il Corriere della Sera, per i biancocelesti i “veterani del gol” sono Pedro, Cataldi, Romagnoli e Zaccagni; dall’altra parte rispondono Soulé, Pellegrini, El Shaarawy e Mancini. Una manciata di nomi, appena il 19% dei calciatori fin qui utilizzati da Sarri e Gasperini. Un dato che stride con il passato, quando campioni come Totti, Delvecchio e Montella segnavano a raffica e rappresentavano autentici incubi per i tifosi avversari. Oggi, invece, i protagonisti potrebbero arrivare da dove meno ci si aspetta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Derby, solo 4 bomber per parte: il tabù del gol divide Roma e Lazio