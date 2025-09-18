Derby solo 4 bomber per parte | il tabù del gol divide Roma e Lazio
Quattro contro quattro. È questo il curioso bilancio dei giocatori di Roma e Lazio che possono vantare almeno una rete in una stracittadina. Come scrive il Corriere della Sera, per i biancocelesti i “veterani del gol” sono Pedro, Cataldi, Romagnoli e Zaccagni; dall’altra parte rispondono Soulé, Pellegrini, El Shaarawy e Mancini. Una manciata di nomi, appena il 19% dei calciatori fin qui utilizzati da Sarri e Gasperini. Un dato che stride con il passato, quando campioni come Totti, Delvecchio e Montella segnavano a raffica e rappresentavano autentici incubi per i tifosi avversari. Oggi, invece, i protagonisti potrebbero arrivare da dove meno ci si aspetta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: derby - bomber
