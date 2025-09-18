Derby alle porte Roma in campo Trigoria | Massara e Ranieri guardano dall’alto | FOTO

Sololaroma.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorni importanti per la Roma, in una preparazione minuziosa di un derby da vincere senza se e senza ma. La sconfitta interna a sorpresa contro il Torino impone un riscatto immediato, ed in palio, oltre a tre punti fondamentali per rimanere in scia della vetta della classifica, c’è un dominio cittadino che vale quasi quanto un campionato per i tifosi. Gasperini deve fare i conti con alcune grane dell’ultimo momento, come lo stop di Hermoso ed i problemi intestinali di Wesley, e studia la tattica migliore da adottare entro i cancelli di Trigoria, dove oggi la squadra ha sostenuto l’ennesimo allenamento di avvicinamento alla gara. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

derby alle porte roma in campo trigoria massara e ranieri guardano dall8217alto foto

© Sololaroma.it - Derby alle porte, Roma in campo Trigoria: Massara e Ranieri guardano dall’alto | FOTO

In questa notizia si parla di: derby - porte

Super derby alle porte. Calabro carica gli azzurri: "Noi col coltello fra i denti»

Scontri al derby Roma-Lazio. Noi ostaggio di un sistema che va contro la sicurezza.; La Roma chiama i suoi tifosi, allenamento a porte aperte prima del derby: i dettagli; Roma-Lazio, derby in notturna dopo 6 anni: città blindata. Duemila agenti schierati.

derby porte roma campoL'ex Lazio Garlaschelli: "Castellanos e Zaccagni possono dare la svolta nel derby" - Domenica prossima, calcio d'inizio all'insolito orario delle 12. Segnala tuttomercatoweb.com

derby porte roma campoCristante carica la Roma in vista del derby: «Settimana speciale, emozione unica indossare questa maglia» - Cristante carica la Roma in vista del derby contro la Lazio: «Settimana speciale, emozione unica indossare questa maglia». lazionews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Derby Porte Roma Campo