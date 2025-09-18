Giorni importanti per la Roma, in una preparazione minuziosa di un derby da vincere senza se e senza ma. La sconfitta interna a sorpresa contro il Torino impone un riscatto immediato, ed in palio, oltre a tre punti fondamentali per rimanere in scia della vetta della classifica, c’è un dominio cittadino che vale quasi quanto un campionato per i tifosi. Gasperini deve fare i conti con alcune grane dell’ultimo momento, come lo stop di Hermoso ed i problemi intestinali di Wesley, e studia la tattica migliore da adottare entro i cancelli di Trigoria, dove oggi la squadra ha sostenuto l’ennesimo allenamento di avvicinamento alla gara. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Derby alle porte, Roma in campo Trigoria: Massara e Ranieri guardano dall’alto | FOTO