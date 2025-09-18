Un deposito non autorizzato di rifiuti, per lo più inerti, è stato scoperto dai carabinieri forestali di Pavia a seguito di una attività, disposta dal sostituto procuratore della Repubblica di Pavia Valentina Terribile, titolare dell’inchiesta, che è scattata nelle prime ore del mattino di ieri e che ha portato a perquisizioni e sequestri. Nel dettaglio sono state effettuate quattro perquisizioni, delle quali rispettivamente alla Engeering 2K spa con sede ad Assago (Milano) e alla Tecnostrade con sede a Treviglio (Bergamo), in qualità di imprese esecutrice e subappaltatrice dei lavori del nuovo polo logistico di via Pavia a Gropello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Deposito illecito di rifiuti speciali. Indagati i vertici della Cossali