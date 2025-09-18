Dentro il mondo di Achille Lauro
Il concetto di maschio performativo è stato uno dei temi più discussi sui social nell’estate 2025. Chiedo ad Achille Lauro se ne ha sentito parlare. «No, grazie a Dio», risponde lui, seduto accanto a me sul sedile posteriore di un taxi. Procedo, allora, a illustrarglielo. Si tratta di un fenomeno che tra agosto e settembre ha spopolato online: ci si divertiva a smascherare gli uomini che si vestono e si comportano con l’obiettivo di apparire apprezzabili agli occhi delle ragazze traumatizzate dal maschio classico, chiamato all’esasperazione tossico. Il maschio performativo, in tutta risposta, ostenta la propria diversità in un mondo di “maschi tutti uguali”: sfoggia letture femministe ben in vista dentro le tote bag, playlist sentimentali curate minuziosamente, sorseggia matcha latte per dimostrare di essere un maschio ormai risolto e decostruito dalle costrizioni del suo genere. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: mondo - achille
Arriva l’annuncio tanto atteso di Achille Polonara, mondo del basket commosso
Achille Lauro a X Factor 2025 fa strage di cuori ? talmente attraente e gentile che le fan non lo chiamano, lo venerano! E lui, nel suo mondo, non si gira. Per fortuna c’è Gabbani che fa da interfono. Che fatica essere belli! . . . #achillelauro #francescogabba - facebook.com Vai su Facebook
‘Achille Lauro – La crociera del terrore’ vince Visioni dal Mondo; Docu sulla Achille Lauro vince il festival Visioni dal Mondo; La memoria a bordo dell'Achille Lauro a Visioni dal Mondo.
Docu sulla Achille Lauro vince il festival Visioni dal Mondo - La Crociera del Terrore (1x90'), prodotto da B&B Film in collaborazione con Wdr Arte e Hearst Networks Italia, ha conquistato il premio come miglior lungometraggio all' ... Da ansa.it
Achille Lauro, la sua incredibile evoluzione artistica - Achille Lauro, un viaggio attraverso le varie fasi della sua carriera. lascimmiapensa.com scrive