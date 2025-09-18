Dentro il banchetto di Stato per Trump a Windsor | 160 invitati un tavolo lungo 50 metri e una Kate Middleton raggiante

Tra porcellane, candele scintillanti e un tavolo lungo cinquanta metri, la St George’s Hall del Castello di Windsor ha ospitato il sontuoso banchetto di Stato in onore di Donald Trump e la First Lady Melania. Gli ospiti, i dettagli del menu gourmet, le musiche, la mise en place e tutte le foto della serata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Dentro il banchetto di Stato per Trump a Windsor: 160 invitati, un tavolo lungo 50 metri e una Kate Middleton raggiante

