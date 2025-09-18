Demon Slayer orrore al cinema | uno spettatore urina addosso a pubblico e bambini durante la proiezione

Un uomo è stato arrestato in un cinema di Surprise, Arizona, dopo aver urinato in sala durante la proiezione di Demon Slayer. Il gesto ha scatenato il caos tra gli spettatori, culminando in una rissa diventata virale sui social. La proiezione di un film attesissimo come Demon Slayer avrebbe dovuto regalare un momento di puro intrattenimento ai fan presenti in sala. Ma in un cinema dell'Arizona, lo spettacolo sullo schermo è stato improvvisamente eclissato da una scena raccapricciante: un uomo che, davanti agli altri spettatori, ha deciso di abbassarsi i pantaloni, provocando indignazione e violenza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

