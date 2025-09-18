Demon slayer | la battaglia epica nell’infinity castle
Il recente successo di Demon Slayer: Infinity Castle ha segnato un importante traguardo nel panorama dell’animazione moderna, stabilendo nuovi record sia in Giappone che negli Stati Uniti. Il film, parte integrante della più ampia saga di Demon Slayer, ha dimostrato la crescente popolarità globale degli anime, attirando un pubblico vasto e diversificato. Analizzeremo le performance al botteghino, i momenti più salienti del film e le caratteristiche tecniche che ne hanno decretato il successo. performance al botteghino di Infinity Castle. Record di incassi a livello internazionale. Infinity Castle ha già infranto numerosi record di incasso, registrando uno dei migliori debutti per un film d’animazione in Nord America. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: demon - slayer
Demon Slayer: Infinity Castle ridefinisce il box office degli anime per sempre
Demon Slayer: Infinity Castle è il film coi maggiori incassi al debutto di tutti i tempi in Giappone
Demon Slayer, il manga ha superato i 220 milioni di copie vendute 5 anni dopo la conclusione
Dal 18 al 24 Settembre (Lunedì 22 chiuso per riposo) Demon Slayer - Kimetsu No Yaba Il Castello dell'infinito ? Spettacolo Unico ORE 18:00 Vinceremo questa battaglia. Per te. Per tutti. Anime da Record in tutto il Mondo #DemonSlayer #Pachino - facebook.com Vai su Facebook
Mentre al cinema possiamo finalmente goderci Demon Slayer: Il Castello dell'infinito, sullo shop di EMP ti aspetta il Funko Jumbo Pop! di Nezuko e tutto il merch ufficiale di Demon Slayer https://emp.me/9kmh #demonslayer #nezuko #funkopop #EMPitalia - X Vai su X
Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito - La recensione; Demon Slayer - Il Castello dell’Infinito Recensione: un mirabile e portentoso caleidoscopio animato; Demon Slayer Il Castello dell'Infinito recensione: uno spettacolo incredibile.
Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito - Recensione - Che piaccia o meno, Demon Slayer ha lasciato un segno profondo e indimenticabile nel panorama degli anime. Scrive it.ign.com
Demon Slayer Il Castello dell'Infinito recensione: uno spettacolo incredibile - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito apre l'arco finale della serie con un film che trasforma l'attesa in scontro diretto. Da anime.everyeye.it