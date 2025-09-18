Il panorama dell’animazione giapponese si arricchisce nel 2025 con l’uscita di uno dei film più attesi della saga di Demon Slayer. Questo lungometraggio, intitolato Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito, rappresenta il primo capitolo di una trilogia che conclude l’adattamento cinematografico della celebre serie anime. Ricco di dettagli nascosti e riferimenti al manga originale, il film si distingue per la presenza di numerosi easter egg e simbolismi che coinvolgono i fan più appassionati, pur rimanendo accessibile anche a un pubblico meno esperto. il ruolo dei riferimenti nel film e la loro importanza. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Demon Slayer Kimetsu no Yaiba: scopri gli easter egg del Castello dell’Infinito