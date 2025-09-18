Demon Slayer | Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito la spiegazione di tutti gli Easter Egg presenti nel film

Cinefilos.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dellInfinito è il film anime più atteso che ha debuttato nel 2025. Si tratta del primo capitolo della trilogia cinematografica che conclude l’adattamento anime di Demon Slayer. Allo stesso modo, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito  inizia con diversi riferimenti e easter egg tratti dal manga che non sono così facili da individuare nemmeno per i fan più accaniti. Il creatore di Demon Slayer, Koyoharu Gotouge, ha inserito vari riferimenti e simbolismi nelle sue opere, con numerosi easter egg che gli spettatori possono cercare e che contribuiscono a rendere il film fresco e divertente. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: demon - slayer

Demon Slayer: Infinity Castle ridefinisce il box office degli anime per sempre

Demon Slayer: Infinity Castle è il film coi maggiori incassi al debutto di tutti i tempi in Giappone

Demon Slayer, il manga ha superato i 220 milioni di copie vendute 5 anni dopo la conclusione

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito distrugge anche i record del box office occidentale; Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Il Castello dell'Infinito resiste alla riapertura delle scuole; Demon Slayer sbanca il box office italiano, battendo record su record.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito ha una scena dopo i titoli di coda? - Scopri se dopo i titoli di coda c’è una sorpresa per i fan. Secondo cinefilos.it

demon slayer kimetsu noDemon Slayer -Kimetsu no Yaiba-The Movie: Infinity Castle, tutto sul film anime in arrivo - The Movie: Infinity Castle, tutto sul film anime in arrivo ... Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Demon Slayer Kimetsu No