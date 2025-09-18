Demon Slayer | Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito la spiegazione di tutti gli Easter Egg presenti nel film

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito è il film anime più atteso che ha debuttato nel 2025. Si tratta del primo capitolo della trilogia cinematografica che conclude l’adattamento anime di Demon Slayer. Allo stesso modo, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito inizia con diversi riferimenti e easter egg tratti dal manga che non sono così facili da individuare nemmeno per i fan più accaniti. Il creatore di Demon Slayer, Koyoharu Gotouge, ha inserito vari riferimenti e simbolismi nelle sue opere, con numerosi easter egg che gli spettatori possono cercare e che contribuiscono a rendere il film fresco e divertente. 🔗 Leggi su Cinefilos.it