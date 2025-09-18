Demon Slayer | Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito la spiegazione del finale

E. respira. Il finale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito ha soddisfatto le aspettative sia dei lettori del manga che degli appassionati dell’anime con un finale adrenalinico, che ha delineato la direzione della conclusione della serie lasciando però in sospeso il destino di Tanjiro. Considerando che siamo solo al primo film di una trilogia, ci sono probabilmente molte domande sul finale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito a cui vorreste una risposta. Anche se resisteremo alla tentazione di attingere al materiale originale, c’è molto da spiegare dal film stesso. 🔗 Leggi su Cinefilos.it