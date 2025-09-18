Demon Slayer | Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito ha una scena dopo i titoli di coda?
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito è arrivato nei cinema il 17 settembre e l’uscita del film sta già portando molti fan a chiedersi se il film avrà o meno una scena post-crediti. L’ultima uscita cinematografica di Demon Slayer è nelle sale da mesi in Giappone e, con l’arrivo imminente del film nei cinema americani, i fan sono già entusiasti per l’evento anime più esplosivo dell’anno. Ambientato subito dopo la fine della quarta stagione di Demon Slayer, Il Castello dell’Infinito vede i personaggi principali della serie risucchiati nel regno del cattivo principale della serie, Muzan. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Demon Slayer: Infinity Castle ridefinisce il box office degli anime per sempre
Demon Slayer: Infinity Castle è il film coi maggiori incassi al debutto di tutti i tempi in Giappone
Demon Slayer, il manga ha superato i 220 milioni di copie vendute 5 anni dopo la conclusione
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito distrugge anche i record del box office occidentale; Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Il Castello dell'Infinito resiste alla riapertura delle scuole; Demon Slayer sbanca il box office italiano, battendo record su record.
Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba-The Movie: Infinity Castle, tutto sul film anime in arrivo - The Movie: Infinity Castle, tutto sul film anime in arrivo ... Secondo tg24.sky.it
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito, comincia al cinema il gran finale dell'anime dei record - È al cinema da oggi, 11 settembre, distribuito da Eagle Pictures, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito, film anime che dà inizio alla fase finale della grande impresa di Tanjiro e ... Da comingsoon.it