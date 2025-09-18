Demon Slayer | Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito ha una scena dopo i titoli di coda?

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito è arrivato nei cinema il 17 settembre e l’uscita del film sta già portando molti fan a chiedersi se il film avrà o meno una scena post-crediti. L’ultima uscita cinematografica di Demon Slayer è nelle sale da mesi in Giappone e, con l’arrivo imminente del film nei cinema americani, i fan sono già entusiasti per l’evento anime più esplosivo dell’anno. Ambientato subito dopo la fine della quarta stagione di Demon Slayer, Il Castello dell’Infinito vede i personaggi principali della serie risucchiati nel regno del cattivo principale della serie, Muzan. 🔗 Leggi su Cinefilos.it