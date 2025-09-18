Demon Slayer | Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito 2 e 3 la data di uscita è già stata rivelata 

Cinefilos.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dellInfinito è già uscito in Giappone ed è diventato un grande successo e lo sta diventando anche in Italia. Questo film fa parte di una trilogia che vedrà la conclusione dell’iconica serie Demon Slayer. Con il primo film uscito in questi giorni, molti si sono chiesti quando usciranno il secondo e il terzo film. Con l’uscita di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito, i fan sono ancora più entusiasti per la Parte 2 e la Parte 3 di questa straordinaria trilogia. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: demon - slayer

Demon Slayer: Infinity Castle ridefinisce il box office degli anime per sempre

Demon Slayer: Infinity Castle è il film coi maggiori incassi al debutto di tutti i tempi in Giappone

Demon Slayer, il manga ha superato i 220 milioni di copie vendute 5 anni dopo la conclusione

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito distrugge anche i record del box office occidentale; Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Il Castello dell'Infinito resiste alla riapertura delle scuole; Demon Slayer sbanca il box office italiano, battendo record su record.

demon slayer kimetsu noDemon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito ha una scena dopo i titoli di coda? - Scopri se dopo i titoli di coda c’è una sorpresa per i fan. Si legge su cinefilos.it

demon slayer kimetsu noDemon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito, la spiegazione di tutti gli Easter Egg presenti nel film - Scopri tutti gli Easter Egg nascosti in Demon Slayer: Il Castello dell’Infinito e il loro significato spiegato nel dettaglio. Secondo cinefilos.it

Cerca Video su questo argomento: Demon Slayer Kimetsu No