Il successo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito ha lasciato spazio a numerose attese riguardo al suo sequel. Con un finale ricco di colpi di scena e sviluppi imprevedibili, si prospetta l’arrivo di una nuova pellicola che continuerà la saga dei protagonisti. In assenza di annunci ufficiali, è fondamentale analizzare le informazioni disponibili sul futuro della serie, considerando anche i dettagli tratti dal manga e le speculazioni sui tempi di uscita. Prospettive sulla data di pubblicazione del secondo capitolo cinematografico. Attualmente non è stata comunicata una data ufficiale per il debutto del nuovo film. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Demon slayer kimetsu no yaiba 2: data di uscita e trama del sequel