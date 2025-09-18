Demon slayer il castello dell’infinito 2 e 3 data di uscita svelata
Il successo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito in Giappone ha confermato il grande impatto di questa produzione nel panorama cinematografico anime. La pellicola, parte di una trilogia destinata a culminare con le parti successive, sta attirando l’attenzione anche nel mercato internazionale, Italia inclusa. Questo articolo analizza i risultati al botteghino, le date di uscita dei prossimi film e la disponibilità delle serie e dei manga correlati. risultati e record del primo film della trilogia. demon slayer: kimetsu no yaiba – il castello dell’infinito conquista il botteghino. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Demon Slayer: Infinity Castle ridefinisce il box office degli anime per sempre
Demon Slayer: Infinity Castle è il film coi maggiori incassi al debutto di tutti i tempi in Giappone
Demon Slayer, il manga ha superato i 220 milioni di copie vendute 5 anni dopo la conclusione
