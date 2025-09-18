Demon slayer caos in sala cinema dopo l’incidente di un uomo
episodio inquietante durante la proiezione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito. Un evento sorprendente ha coinvolto gli spettatori di una sala cinematografica negli Stati Uniti, creando sconcerto e polemiche tra gli appassionati del film anime molto atteso. La scena si è verificata in un cinema della catena AMC a Surprise, Arizona, durante la proiezione del nuovo capitolo della saga di Demon Slayer. La vicenda ha attirato l’attenzione anche sui social media, grazie alla diffusione di un video che documenta quanto accaduto. dettagli dell’incidente durante la visione del film. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Demon Slayer: Infinity Castle ridefinisce il box office degli anime per sempre
Demon Slayer: Infinity Castle è il film coi maggiori incassi al debutto di tutti i tempi in Giappone
Demon Slayer, il manga ha superato i 220 milioni di copie vendute 5 anni dopo la conclusione
Demon Slayer, orrore al cinema: uno spettatore urina addosso a pubblico e bambini durante la proiezione - Un uomo è stato arrestato in un cinema di Surprise, Arizona, dopo aver urinato in sala durante la proiezione di Demon Slayer. Riporta movieplayer.it
Demon Slayer – Il Castello dell’Infinito Recensione: un mirabile e portentoso caleidoscopio animato - Il Castello dell'Infinito, primo film della trilogia cinematografica che concluderà Demon Slayer è distribuito nei cinema ... Scrive vgmag.it