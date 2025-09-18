Demon slayer caos in sala cinema dopo l’incidente di un uomo

episodio inquietante durante la proiezione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito. Un evento sorprendente ha coinvolto gli spettatori di una sala cinematografica negli Stati Uniti, creando sconcerto e polemiche tra gli appassionati del film anime molto atteso. La scena si è verificata in un cinema della catena AMC a Surprise, Arizona, durante la proiezione del nuovo capitolo della saga di Demon Slayer. La vicenda ha attirato l’attenzione anche sui social media, grazie alla diffusione di un video che documenta quanto accaduto. dettagli dell’incidente durante la visione del film. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

demon slayer caos in sala cinema dopo l8217incidente di un uomo

© Jumptheshark.it - Demon slayer, caos in sala cinema dopo l’incidente di un uomo

