Delphi-2M un algoritmo analizza i dati sanitari prevedendo malattie con 10 anni di anticipo

Molte persone si trovano ad affrontare più di una malattia nel corso della loro vita, ma capire come queste si influenzano a vicenda è molto complesso. Un aiuto in questo senso potrebbe arrivare dal nuovo modello di Intelligenza Artificiale chiamato Delphi-2M, in grado di stimare come la salute umana cambia nel tempo, prevedendo il rischio di sviluppare oltre 1.000 malattie diverse con più di 10 anni di anticipo. E’ il frutto della ricerca condotta dal Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare (Embl) e dal Centro tedesco per la ricerca sul cancro (Dkfz), che hanno addestrato il modello con i dati relativi a 400mila persone contenuti nella Uk Biobank, il vasto database biomedico del Regno Unito. 🔗 Leggi su Ildenaro.it