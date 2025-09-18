Delitto Pierina il figlio Giuliano sul suo incidente | Se fossi morto io forse mia madre sarebbe ancora viva

Rimini, 18 settembre 2025 – Era il 7 maggio del 2023 quando Giuliano Saponi venne ritrovato, in fin di vita, lungo un fosso in via Coriano. Travolto – gli inquirenti sospettano da un mezzo pirata, poi sparito nel nulla – mentre andava al lavoro in bicicletta. Un incidente ancora avvolto dal mistero, di cui Giuliano è tornato a parlare di recente, all’indomani dell’ apertura del processo a carico di Louis Dassilva, il 35enne accusato di aver ucciso con 29 coltellate la madre, Pierina Paganelli, nonché amante clandestino di sua moglie, Manuela Bianchi. L’incidente di Giuliano: “Potrebbe essere stato l’assassino di mia madre”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Delitto Pierina, il figlio Giuliano sul suo incidente: “Se fossi morto io, forse mia madre sarebbe ancora viva”

